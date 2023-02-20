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В ДТП в Смолевичском районе погибли 11 человек, семь – госпитализированы

20 февраля 2023 14:16
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Одиннадцать человек, в том числе ребенок, погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в Смолевичском районе.

Авария случилась днем 20 февраля на 9 километре автодороги Р-69 (Смолевичи-Шацк), где грузовик МАЗ в лоб столкнулся с маршрутным такси. Об этом сообщает МВД Республики Беларусь.

ДТП под Смолевичами: задержан водитель грузовика

В учреждение здравоохранения «Смолевичская центральная районная больница» доставлены семь пострадавших. Пять человек находятся в отделении реанимации, два – в отделении хирургии, информирует Минздрав.

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# ДТП # происшествия

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