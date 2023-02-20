В ДТП в Смолевичском районе погибли 11 человек, семь – госпитализированы

Одиннадцать человек, в том числе ребенок, погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в Смолевичском районе.

Авария случилась днем 20 февраля на 9 километре автодороги Р-69 (Смолевичи-Шацк), где грузовик МАЗ в лоб столкнулся с маршрутным такси. Об этом сообщает МВД Республики Беларусь.

ДТП под Смолевичами: задержан водитель грузовика

В учреждение здравоохранения «Смолевичская центральная районная больница» доставлены семь пострадавших. Пять человек находятся в отделении реанимации, два – в отделении хирургии, информирует Минздрав.