«Давай обратно в Беларусь». Беженец из Нигерии рассказал, как умерла его невеста возле литовской границы
Новости Беларуси. Очередной трагический инцидент произошел на границе. В Гродненском районе белорусские военнослужащие обнаружили беженца, который сидел над бездыханным телом молодой девушки. Оба они граждане Нигерии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мужчина рассказал, что вместе с невестой они пытались попасть в Европу, но их задержали литовские пограничники. Девушке было плохо, они просили силовиков о помощи, а те распылили в лицо людям перцовый газ и насильно выдворили из страны. Молодой человек вызвал белорусских медиков и те оперативно прибыли к месту происшествия. К сожалению, было уже поздно.
Мы хотели попасть в Литву. Девушка сказала, что ей что-то болит. Но они сказали: давай обратно в Беларусь. Потом они распылили перцовый баллончик в глаза. Повторили: давай обратно в Беларусь. Через воду. Ей было плохо. Потом я попытался помочь, звонил в ваши службы, но когда вы приехали, она уже умерла.
Сразу две сопредельные страны (Польша и Литва), заявляющие о своей открытости и желании помогать беженцам, оставили женщину умирать. Далеко не в первый раз ратующие за демократию европейские государства поворачиваются спиной к страждущим, а действия силовиков приводят к гибели людей. Только с начала 2023 года по вине военнослужащих сопредельных стран скончались шесть человек. Три тела белорусские пограничники обнаружили у рубежей в январе, столько же в феврале.
Подписывайтесь на нас в Telegram!