«Давай обратно в Беларусь». Беженец из Нигерии рассказал, как умерла его невеста возле литовской границы

Новости Беларуси. Очередной трагический инцидент произошел на границе. В Гродненском районе белорусские военнослужащие обнаружили беженца, который сидел над бездыханным телом молодой девушки. Оба они граждане Нигерии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мужчина рассказал, что вместе с невестой они пытались попасть в Европу, но их задержали литовские пограничники. Девушке было плохо, они просили силовиков о помощи, а те распылили в лицо людям перцовый газ и насильно выдворили из страны. Молодой человек вызвал белорусских медиков и те оперативно прибыли к месту происшествия. К сожалению, было уже поздно.

Мы хотели попасть в Литву. Девушка сказала, что ей что-то болит. Но они сказали: давай обратно в Беларусь. Потом они распылили перцовый баллончик в глаза. Повторили: давай обратно в Беларусь. Через воду. Ей было плохо. Потом я попытался помочь, звонил в ваши службы, но когда вы приехали, она уже умерла.