146 обвиняемых и 47 килограммов наркотиков. МВД Беларуси раскрыло хитрую преступную схему

Новости Беларуси. МВД изобличило крупную преступную группу, предотвратив попадание на черный рынок более 47 килограммов наркотиков. Это самая крупная партия за последние годы, ее стоимость оцениваться в 2,5 миллиона долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Начальным звеном в противоправном бизнесе был 23-летний водитель одной из строительных организаций. Его задержали за рулем арендованной машины. В ней он перевозил полтора килограмма запрещенного вещества. Далее оперативники вышли на его 24-летнего компаньона. Он-то и поставлял товар в Беларусь и прятал его по тайникам. Сообщники работали на преступную организацию, которая распространяла наркотики не только по нашей стране, но и в некоторых регионах России.

Геннадий Казакевич, заместитель министра внутренних дел – начальник криминальной милиции Беларуси:

Задачей правоохранительных органов Республики Беларусь, прежде всего Министерства внутренних дел, нарконтроля МВД, является системное противодействие наркобизнесу на территории республики. Прежде всего, это уничтожение организованной структуры наркобизнеса. То есть всех логистических цепочек, начиная от производства наркотиков и психотропов и заканчивая транзитом и распространением на территории Беларуси.