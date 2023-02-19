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В ночь на 19 февраля на МКАД во время движения загорелся Renault

19 февраля 2023 07:16
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Новости Беларуси. На Минской кольцевой в ночь на 19 февраля загорелось авто. Инцидент произошел в районе 44-го километра неподалеку от деревни Зацень. По словам очевидцев, пламя вспыхнуло во время движения машины Renault, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ночь на 19 февраля на МКАД во время движения загорелся Renault-1

Водитель успел остановить авто и покинуть салон до его полного возгорания. До прибытия сотрудников ГАИ и МЧС пламя пытались потушить очевидцы происшествия, однако безрезультатно. Ситуацию удалось взять под контроль лишь специалистам. В результате инцидента никто не пострадал. Причины самопроизвольного возгорания авто устанавливаются.

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# Пожар # происшествия # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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