ДТП под Смолевичами: задержан водитель грузовика

Личности всех погибших в ДТП под Смолевичами 20 февраля установлены. Среди жертв аварии двое несовершеннолетних. Расследование продолжается.

В Следственном комитете Республики Беларусь проинформировали, что по подозрению в совершении преступления задержан водитель грузового автомобиля. Водитель маршрутки находится в медицинском учреждении, ранее сообщалось, что он погиб.

Специалисты продолжают комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.

Минздрав: состояние 5 пострадавших в ДТП под Смолевичами крайне тяжелое

Авария под Смолевичами произошла в понедельник, 20 февраля. На дороге лоб в лоб столкнулись грузовик «МАЗ» и маршрутка. Погибли 11 человек, 9 были доставлены в больницу. Состояние пяти пострадавших врачами расценивается как тяжелое.