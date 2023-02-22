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ДТП под Смолевичами: задержан водитель грузовика

22 февраля 2023 12:48
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Личности всех погибших в ДТП под Смолевичами 20 февраля установлены. Среди жертв аварии двое несовершеннолетних. Расследование продолжается. 

В Следственном комитете Республики Беларусь проинформировали, что по подозрению в совершении преступления задержан водитель грузового автомобиля. Водитель маршрутки находится в медицинском учреждении, ранее сообщалось, что он погиб. 

Специалисты продолжают комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств дорожно-транспортного происшествия. 

Минздрав: состояние 5 пострадавших в ДТП под Смолевичами крайне тяжелое

Авария под Смолевичами произошла в понедельник, 20 февраля. На дороге лоб в лоб столкнулись грузовик «МАЗ» и маршрутка. Погибли 11 человек, 9 были доставлены в больницу. Состояние пяти пострадавших врачами расценивается как тяжелое.

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# ДТП # происшествия

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