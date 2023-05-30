В ДТП в Минске пострадали 5 человек, из них 2 детей

Новости Беларуси. В ДТП в центре Минска пострадали 5 человек. Двое из них – дети, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Автомобили Peugeot и Lada столкнулись на пересечении улиц Немиги и Романовской Слободы. Водители и пассажиры в больнице. У пострадавших диагностировали травмы разной степени тяжести: черепно-мозговые, спинальные, внутренних органов. По факту ДТП проводится проверка. Госавтоинспекторы напомнили, что автомобилисты обязаны проявлять максимум осторожности на дорогах.