В ДТП в Минске пострадала 4-летняя девочка: задержан водитель Citroen с 3,66 промилле алкоголя

Новости Беларуси. Под стражу заключён 30-летний водитель Citroen, который был участником ДТП на Горецкого.

Как сообщает УСК по Минску, мужчина находился за рулём автомобиля в нетрезвом состоянии (3,66 промилле алкоголя). По предварительным сведениям, Citroen Xantia двигался на скорости не менее 100 км/час, превышая разрешённую скорость как минимум на 40 км/час.

Авария произошла вечером 25 февраля 2018 года. Citroen Xantia врезался в стоявший на светофоре Lancia Kappa. В результате столкновения с тяжёлыми телесными повреждениями была госпитализирована 4-летняя девочка. Её состояние оценивается как стабильное.

Водитель Citroen пытался скрыться и при задержании оказал активное сопротивление. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 317.

Марина Дранькова, официальный представитель УСК по Минску:

По выводам следствия, мужчина имел возможность видеть, что на светофоре перед перекрестком был включен красный сигнал, однако он своевременно не принял мер по снижению скорости и продолжил движение, в результате чего совершил наезд на автомобиль «Лянча».

Фигурант признал свою вину в превышении скорости и нахождении в нетрезвом виде за рулём. По словам задержанного, он не обучался вождению.

25 февраля в Минске столкнулись Citroen Xantia и Lancia.