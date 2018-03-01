Подравшийся с таможенниками брестчанин осужден на 9 лет за попытку незаконного ввоза наркотиков

Новости Беларуси. Житель Бреста приговорён к 9 годам колонии за перемещение через границу психотропного вещества в крупном размере.

Как сообщает БЕЛТА, на судебном заседании мужчина полностью признал свою вину. Он сообщил, что перемещал вещества из Польши с целью сбыта и получения за это вознаграждения в размере 250 долларов.

Инцидент произошёл 27 ноября 2017 года в пункте таможенного оформления «Варшавский мост». 27-летний брестчанин въезжал в Беларусь из Польши на автомобиле Opel. Во время досмотра мужчина попробовал избавиться от свёртка. Затем водитель оттолкнул инспектора и попытался сбежать, но был задержан.

В свёртке было обнаружено более 50 грамм особо опасного наркотика. Данное количество рассчитано на 350-400 разовых доз. В доме задержанного в ходе обыска также были найдены вещества.

Приговором суда Московского района Бреста мужчина признан виновным по ч.1, 3 ст. 328 и ч.2 ст. 328-1. Обвиняемому грозит 9 лет лишения свободы. Приговор ещё не вступил в силу и может быть обжалован.