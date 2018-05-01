В ДТП в Лунинецком районе погибла молодая мать. Её годовалая дочь госпитализирована

По предварительным сведениям ГАИ УВД Бресткого облисполкома, Peugeot, за рулём которого находилась 22-летняя жительница Лунинецкого района, двигался по автодороге Лунин – озеро Белое – Бостынь. Во время движения машина съехала в кювет и врезалась в дерево.

В аварии погибла 22-летняя пассажирка. Женщина сидела на заднем сиденье и не была пристёгнута ремнём безопасности. Годовалая дочь погибшей и 28-летний пассажир (тоже не был пристёгнут) госпитализированы.

Девочка ехала без детского удерживающего устройства.

Проводится проверка.

Сотрудники ГАИ напоминают о необходимости пользоваться ремнём безопасности и детским удерживающим устройством.

На неделе в Дрогичине столкнулись два Volkswagen.