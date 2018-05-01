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В ДТП в Лунинецком районе погибла молодая мать. Её годовалая дочь госпитализирована

01 мая 2018 13:23
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Новости Беларуси. Вечером 30 апреля в Лунинецком районе произошло ДТП.  

По предварительным сведениям ГАИ УВД Бресткого облисполкома, Peugeot, за рулём которого находилась 22-летняя жительница Лунинецкого района, двигался по автодороге Лунин – озеро Белое – Бостынь. Во время движения машина съехала в кювет и врезалась в дерево.  

В ДТП в Лунинецком районе погибла молодая мать. Её годовалая дочь госпитализирована-1

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома  

В аварии погибла 22-летняя пассажирка. Женщина сидела на заднем сиденье и не была пристёгнута ремнём безопасности. Годовалая дочь погибшей и 28-летний пассажир (тоже не был пристёгнут) госпитализированы.  

Девочка ехала без детского удерживающего устройства.  

Проводится проверка.  

Сотрудники ГАИ напоминают о необходимости пользоваться ремнём безопасности и детским удерживающим устройством.  

На неделе в Дрогичине столкнулись два Volkswagen.  

В ДТП пострадали дети – подробности здесь.  

# происшествия # Авария в Брестской области

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