В ДТП в Лунинецком районе погибла молодая мать. Её годовалая дочь госпитализирована

Новости Беларуси. Вечером 30 апреля в Лунинецком районе произошло ДТП.
По предварительным сведениям ГАИ УВД Бресткого облисполкома, Peugeot, за рулём которого находилась 22-летняя жительница Лунинецкого района, двигался по автодороге Лунин – озеро Белое – Бостынь. Во время движения машина съехала в кювет и врезалась в дерево.
Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома
В аварии погибла 22-летняя пассажирка. Женщина сидела на заднем сиденье и не была пристёгнута ремнём безопасности. Годовалая дочь погибшей и 28-летний пассажир (тоже не был пристёгнут) госпитализированы.
Девочка ехала без детского удерживающего устройства.
Проводится проверка.
Сотрудники ГАИ напоминают о необходимости пользоваться ремнём безопасности и детским удерживающим устройством.
На неделе в Дрогичине столкнулись два Volkswagen.
В ДТП пострадали дети – подробности здесь.