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В ДТП попали шесть автобусов и троллейбус. Что произошло на Немиге?

28 июля 2021 10:30
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Новости Беларуси. Массовая авария на Немиге. Столкнулись шесть автомобилей и троллейбус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ДТП попали шесть автобусов и троллейбус. Что произошло на Немиге?-1

На участке, где произошло ДТП, в эти минуты затруднено движение. Троллейбус и другие авто получили механические повреждения. Пострадавших нет.

На месте аварии работают сотрудники ГАИ Центрального района. Выясняются все обстоятельства.

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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