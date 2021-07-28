В ДТП попали шесть автобусов и троллейбус. Что произошло на Немиге?

Новости Беларуси. Массовая авария на Немиге. Столкнулись шесть автомобилей и троллейбус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Массовая авария на Немиге. Столкнулись шесть автомобилей и троллейбус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На участке, где произошло ДТП, в эти минуты затруднено движение. Троллейбус и другие авто получили механические повреждения. Пострадавших нет.
На месте аварии работают сотрудники ГАИ Центрального района. Выясняются все обстоятельства.