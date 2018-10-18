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Возле универмага «Беларусь» в Минске легковой автомобиль врезался в городской автобус

18 октября 2018 18:02
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Новости Беларуси. ДТП на Партизанском проспекте. Около двух часов дня возле универмага Беларусь легковой автомобиль врезался в городской автобус, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Возле универмага «Беларусь» в Минске легковой автомобиль врезался в городской автобус-1

Причина происшествия пока не ясна. Известно, что за рулем Renault находился 32-летний мужчина. Его с травмами доставили в больницу. Пассажиры автобуса не пострадали.

Возле универмага «Беларусь» в Минске легковой автомобиль врезался в городской автобус-4

Возле универмага «Беларусь» в Минске легковой автомобиль врезался в городской автобус-6

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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