«Надеемся, что всё будет хорошо». Как чувствует себя беременная женщина, которую сбила маршрутка в Лошице

Новости Беларуси. Резонансная авария и в Минске. Сегодня утром в Лошице водитель маршрутки прямо на «зебре» сбил пешехода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На место в считанные минуты приехала скорая. Как оказалось, медикам пришлось спасать не только молодую женщину. Кадры видеорегистратора. Водитель даже не пытается снизить скорость. И останавливается лишь через несколько метров за зеброй.

Оксана Семашко, СТВ:

Авария произошла сегодня именно на этом злосчастном пешеходном переходе в утренний час пик. Водитель двигался по улице Янки Лучины в сторону Игуменского тракта и сбил беременную женщину на всём ходу, не сбавляя скорости.

Всё бы обошлось в очередной раз, если бы не пешеход, едва не угодившая под колёса авто. Как выяснилось позже, женщина ещё и ждёт ребёнка. Не исключено, что водитель маршрутки, едва отъехав от остановки, во время движения начал принимать плату за проезд и отвлёкся.



Нейрохирурги говорят, и женщина, и плод чудом остались живы. У самой пострадавшей – черепно-мозговая травма и ушибы.



Сергей Комликов, заведующий отделением нейрохирургической реанимации Городской клинической больницы скорой медицинской помощи Минска:

При обследовании, при сборе анамнезов выяснилось, что пациентка находится на 18-19 неделе беременности. Проведен комплекс мероприятий интенсивной терапии. На сегодня состояние пациентки стабильное, она находится под наблюдением. И мы надеемся, что всё будет хорошо.

Как мы выясняем на месте ЧП – здесь нередко случаются аварии. Хотя место многолюдное. Рядом поликлиника, школа, гипермаркет.

Прохожая:

Не мешало бы установить регулируемый светофор, который сам будет включаться либо вызывать по кнопке. Мы всегда обходим этот переход, идём на следующий переход. Сейчас еще более или менее, когда утро или вечер, тут все заставлено машинами. Когда мы сами за рулем, всегда притормаживаем, потому что тут видимость никакая.