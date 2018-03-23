В Дрогичинском районе под колёсами поезда погиб школьник

Новости Беларуси. Утром 23 марта в Дрогичинском районе девятиклассник попал под колёса поезда.

Как сообщает БЕЛТА, подросток получил несовместимые с жизнью травмы. Чтобы установить причины смерти несовершеннолетнего, назначена судебно-медицинская экспертиза.

В целях установления причин и обстоятельств произошедшего возбуждено уголовное дело.

Отмечается, что семья погибшего характеризуется положительно.

Весной 2018 года в Жабинковском районе дизель-поезд сбил 88-летнюю женщину.