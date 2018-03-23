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В Дрогичинском районе под колёсами поезда погиб школьник

23 марта 2018 13:57
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Новости Беларуси. Утром 23 марта в Дрогичинском районе девятиклассник попал под колёса поезда.  

Как сообщает БЕЛТА, подросток получил несовместимые с жизнью травмы. Чтобы установить причины смерти несовершеннолетнего, назначена судебно-медицинская экспертиза.  

В целях установления причин и обстоятельств произошедшего возбуждено уголовное дело.  

Отмечается, что семья погибшего характеризуется положительно.  

Весной 2018 года в Жабинковском районе дизель-поезд сбил 88-летнюю женщину.  

Пенсионерка погибла – здесь подробнее.  

# происшествия # Авария в Брестской области

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