Дизель-поезд насмерть сбил пенсионерку в Жабинковском районе

Новости Беларуси. Вечером 12 марта в Жабинковском районе на перегоне Жабинка-Тевли поезд сбил пожилую женщину.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома, дизель-поезд ехал возле остановочного пункта Яковчицы. Машинист заметил на путях пенсионерку и начал сигналить, но никакой реакции со ее стороны не последовало.

При столкновении с составом женщина получила несовместимые с жизнью травмы. Погибшей оказалась 88-летняя жительница деревни Лыщики Кобринского района.

По факту гибели женщины проводится проверка.

Летом прошлого года в Смолевичах мальчик попал под поезд и получил смертельные травмы.