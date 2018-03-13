Дизель-поезд насмерть сбил пенсионерку в Жабинковском районе

Новости Беларуси. Вечером 12 марта в Жабинковском районе на перегоне Жабинка-Тевли поезд сбил пожилую женщину.
Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома, дизель-поезд ехал возле остановочного пункта Яковчицы. Машинист заметил на путях пенсионерку и начал сигналить, но никакой реакции со ее стороны не последовало.
При столкновении с составом женщина получила несовместимые с жизнью травмы. Погибшей оказалась 88-летняя жительница деревни Лыщики Кобринского района.
По факту гибели женщины проводится проверка.
Летом прошлого года в Смолевичах мальчик попал под поезд и получил смертельные травмы.
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