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В Ивацевичском районе около двух ночи Skoda врезалась в дерево

19 февраля 2018 09:02
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Новости Беларуси. 18 февраля на автодороге Р-6 «Ивацевичи-Пинск-Столин» Skoda Octavia съехал в кювет и врезался в дерево.  

В Ивацевичском районе около двух ночи Skoda врезалась в дерево-1

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома  

По сведениям ГАИ УВД Брестского облисполкома, около двух ночи Skoda на небезопасной скорости двигалась в направлении города Ивацевичи. За рулём машины находился 29-летний житель деревни Оброво. Водитель не справился с управлением, машина съехала в кювет, где и произошло столкновение с деревом.  

Мужчина с различными травмами был доставлен в реанимацию. По имеющимся данным, пострадавший не был пристёгнут.  

В Ивацевичском районе около двух ночи Skoda врезалась в дерево-4

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома  

Гражданин 10 раз привлекался к административной ответственности. В апреле прошлого года он был лишён водительских прав за вождение в нетрезвом виде.  

Зимой 2018 года житель Польши врезался в дерево в Бресте. 

Была госпитализирована 24-летняя брестчанка – подробности здесь.  

# происшествия # Авария в Брестской области # Фотофакт

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