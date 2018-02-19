В Ивацевичском районе около двух ночи Skoda врезалась в дерево

Новости Беларуси. 18 февраля на автодороге Р-6 «Ивацевичи-Пинск-Столин» Skoda Octavia съехал в кювет и врезался в дерево.
Новости Беларуси. 18 февраля на автодороге Р-6 «Ивацевичи-Пинск-Столин» Skoda Octavia съехал в кювет и врезался в дерево.
Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома
По сведениям ГАИ УВД Брестского облисполкома, около двух ночи Skoda на небезопасной скорости двигалась в направлении города Ивацевичи. За рулём машины находился 29-летний житель деревни Оброво. Водитель не справился с управлением, машина съехала в кювет, где и произошло столкновение с деревом.
Мужчина с различными травмами был доставлен в реанимацию. По имеющимся данным, пострадавший не был пристёгнут.
Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома
Гражданин 10 раз привлекался к административной ответственности. В апреле прошлого года он был лишён водительских прав за вождение в нетрезвом виде.
Зимой 2018 года житель Польши врезался в дерево в Бресте.
Была госпитализирована 24-летняя брестчанка – подробности здесь.