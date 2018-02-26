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Огонь уничтожил кровлю здания. 100 телят спасли при пожаре в Лунинецком районе

26 февраля 2018 08:24
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Новости Беларуси. В Лунинецком районе во время пожара на ферме были спасены животные.

По информации МЧС, инцидент произошел утром 25 февраля. Произошло возгорание кирпичного здания телятника.

До приезда сотрудников МЧС работники хозяйства эвакуировали 100 телят в возрасте до года.

Огонь уничтожил кровлю здания.

Устанавливается причина пожара. Одна из рассматриваемых версий – это неосторожное обращение с огнем (разогрев паяльной лампой расширительного бака на чердаке здания).

В конце января из-за пожара на ферме в Узденском районе были спасены более 180 коров (читать далее).

# происшествия # Пожар

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