Дмитрий Зайко работал в подразделениях по ЧС с 1996 года. В Новогрудском районе погиб спасатель

Новости Беларуси. В Новогрудском районе погиб спасатель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это произошло минувшей ночью во время тушения дома в деревне Невда.

Прибывших на место работников МЧС очевидцы уверяли, что внутри жилища может быть женщина. Когда спасатели вошли в горящее строение, обрушились балки. Командир отделения Дмитрий Зайко оказался зажатым строительными конструкциями. Коллегам удалось освободить его. Дмитрия доставили в реанимацию, однако ближе к утру он умер.

Старший прапорщик внутренней службы работал в подразделениях по чрезвычайным ситуациям с 1996 года.

Министерство по чрезвычайным ситуациям выразило соболезнование родным и близким погибшего. На месте происшествия работает специальная комиссия.