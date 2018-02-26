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Дмитрий Зайко работал в подразделениях по ЧС с 1996 года. В Новогрудском районе погиб спасатель

26 февраля 2018 09:02
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Новости Беларуси. В Новогрудском районе погиб спасатель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это произошло минувшей ночью во время тушения дома в деревне Невда.

Дмитрий Зайко работал в подразделениях по ЧС с 1996 года. В Новогрудском районе погиб спасатель-1

Прибывших на место работников МЧС очевидцы уверяли, что внутри жилища может быть женщина. Когда спасатели вошли в горящее строение, обрушились балки. Командир отделения Дмитрий Зайко оказался зажатым строительными конструкциями. Коллегам удалось освободить его. Дмитрия доставили в реанимацию, однако ближе к утру он умер. 

Старший прапорщик внутренней службы работал в подразделениях по чрезвычайным ситуациям с 1996 года.

Министерство по чрезвычайным ситуациям выразило соболезнование родным и близким погибшего. На месте происшествия работает специальная комиссия.

# происшествия # Фотофакт # Несчастный случай # Дмитрий Зайко

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