В Дрогичинском районе на женщину напал бешеный хорёк

Новости Беларуси. В Дрогичинском районе бешеный хорек укусил женщину.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на руководителя районной ветеринарной станции Владимира Олехника, инцидент произошел первого ноября в агрогородке Бездеж.

69-летняя женщина увидела двух задушенных кур в курятнике. В хозпостройке была нора, куда женщина засунула руку и была укушена.

Пострадавшая обратилась за медицинской помощью. В больнице был назначен курс прививок от бешенства.

Хорек попался в один из капканов, которые установил муж женщины. Зверька отправили на исследование в лабораторию, где подтвердили наличие вируса бешенства у животного.

На подворье наложили карантин. Были проведены дезинфекционные работы и другие мероприятия по ликвидации эпизоотического очага бешенства.

В Дрогичинском районе за пять последних лет это четвертый случай бешенства. Кроме хорька носителями вируса были две лисы и кот.