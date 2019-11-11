Прямой эфир

В Дрогичинском районе на женщину напал бешеный хорёк

11 ноября 2019 12:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Дрогичинском районе бешеный хорек укусил женщину.  

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на руководителя районной ветеринарной станции Владимира Олехника, инцидент произошел первого ноября в агрогородке Бездеж.  

69-летняя женщина увидела двух задушенных кур в курятнике. В хозпостройке была нора, куда женщина засунула руку и была укушена.  

Пострадавшая обратилась за медицинской помощью. В больнице был назначен курс прививок от бешенства.  

Хорек попался в один из капканов, которые установил муж женщины. Зверька отправили на исследование в лабораторию, где подтвердили наличие вируса бешенства у животного.  

На подворье наложили карантин. Были проведены дезинфекционные работы и другие мероприятия по ликвидации эпизоотического очага бешенства.  

В Дрогичинском районе за пять последних лет это четвертый случай бешенства. Кроме хорька носителями вируса были две лисы и кот.  

«Открываю я этот сеновал, а на меня смотрит лиса». Почему жители Ивацевичского района живут в страхе? (читать далее).  

# Нападение # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
В Гродно завершено расследование уголовного дела по факту смерти 22-летнего слесаря
11 ноября 2019 11:33

В Гродно завершено расследование уголовного дела по факту смерти 22-летнего слесаря

Пропавшая в Минске 6-летняя девочка найдена
11 ноября 2019 11:04

Пропавшая в Минске 6-летняя девочка найдена

В Витебске задержаны иностранцы, которые подозреваются в хищении с банковских карт
11 ноября 2019 10:19

В Витебске задержаны иностранцы, которые подозреваются в хищении с банковских карт