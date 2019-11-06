«Открываю я этот сеновал, а на меня смотрит лиса». Почему живут в страхе жители Ивацевичского района?

Новости Беларуси. Незванные гости. На частные подворья в Ивацевичском районе повадились лисы. Звери приходят к жилым домам ежедневно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И после каждого такого визита хозяева не досчитываются домашних животных. Сейчас жители деревень не только плотно закрывают все калитки, но и держат наготове разного рода оборонительный инвентарь. Что тянет хищника в места обитания человека, выяснял Петр Бутрим.

Открываю я этот сеновал, а на меня смотрит лиса. Я в шоке, конечно. «Идут, не боятся». Лисы повадились в курятники в Ивацевичском районе: что рассказывают жители

Момент встречи с хищником Екатерина Живеневич запомнит надолго. Плутовку жительница деревни Гощево обнаружила в собственном сарае. Когда оттуда подозрительно начали исчезать куры. В общей сложности добычей лисы стали не только они, еще петух и дикие утки. О домашних птицах теперь напоминают только разбросанные по всему двору перья.

Екатерина Живеневич, жительница деревни Гощево:

У меня здесь сено, и она в норе там и жила. И вот она, не спеша, пришла утром, скушала, что надо. В курятнике у меня сейчас полкурицы лежит. Именно этой незваной гостье скрыться не удалось. Животное загнали в ловушку и усыпили. Однако подозрения в бешенстве экспертиза не подтвердила. Что удивительно, ведь в люди идут чаще всего заболевшие звери. Но в этом случае рыжая стала смелее из-за голода.

Петр Бутрим:

В борьбе с незваным гостем все средства хороши. Поэтому чтобы не остаться совсем без домашних животных, жители деревни не только плотно закрывают все калитки, но и держат наготове холодное оружие. Буквально на следующий день жительница соседней деревни Екатерина Савич вышла покормить своих цыплят и цесарей. Но не успела – кормить было уже некого. Лиса приходила к ней несколько дней подряд, будто к ужину, сразу с наступлением темноты. К вечерним визитам голодных гостей здесь все готовы. Люди укрепляют сараи и отвязывают собак.