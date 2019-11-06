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«Открываю я этот сеновал, а на меня смотрит лиса». Почему живут в страхе жители Ивацевичского района?

06 ноября 2019 12:13
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Новости Беларуси. Незванные гости. На частные подворья в Ивацевичском районе повадились лисы. Звери приходят к жилым домам ежедневно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И после каждого такого визита хозяева не досчитываются домашних животных.

Сейчас жители деревень не только плотно закрывают все калитки, но и держат наготове разного рода оборонительный инвентарь.

Что тянет хищника в места обитания человека, выяснял Петр Бутрим.

«Открываю я этот сеновал, а на меня смотрит лиса». Почему живут в страхе жители Ивацевичского района?-1

Открываю я этот сеновал, а на меня смотрит лиса. Я в шоке, конечно.

«Идут, не боятся». Лисы повадились в курятники в Ивацевичском районе: что рассказывают жители

«Открываю я этот сеновал, а на меня смотрит лиса». Почему живут в страхе жители Ивацевичского района?-4

Момент встречи с хищником Екатерина Живеневич запомнит надолго. Плутовку жительница деревни Гощево обнаружила в собственном сарае. Когда оттуда подозрительно начали исчезать куры. В общей сложности добычей лисы стали не только они, еще петух и дикие утки. О домашних птицах теперь напоминают только разбросанные по всему двору перья.

«Открываю я этот сеновал, а на меня смотрит лиса». Почему живут в страхе жители Ивацевичского района?-7

Екатерина Живеневич, жительница деревни Гощево:
У меня здесь сено, и она в норе там и жила. И вот она, не спеша, пришла утром, скушала, что надо. В курятнике у меня сейчас полкурицы лежит.

Именно этой незваной гостье скрыться не удалось. Животное загнали в ловушку и усыпили. Однако подозрения в бешенстве экспертиза не подтвердила. Что удивительно, ведь в люди идут чаще всего заболевшие звери. Но в этом случае рыжая стала смелее из-за голода.

«Открываю я этот сеновал, а на меня смотрит лиса». Почему живут в страхе жители Ивацевичского района?-10

Петр Бутрим:
В борьбе с незваным гостем все средства хороши. Поэтому чтобы не остаться совсем без домашних животных, жители деревни не только плотно закрывают все калитки, но и держат наготове холодное оружие.

Буквально на следующий день жительница соседней деревни Екатерина Савич вышла покормить своих цыплят и цесарей. Но не успела – кормить было уже некого. Лиса приходила к ней несколько дней подряд, будто к ужину, сразу с наступлением темноты. К вечерним визитам голодных гостей здесь все готовы. Люди укрепляют сараи и отвязывают собак.

«Открываю я этот сеновал, а на меня смотрит лиса». Почему живут в страхе жители Ивацевичского района?-13

Пока объектом агрессии лис становятся только домашние животные. Но кто знает, что дикому зверю взбредет в голову завтра. На улицах вот уже несколько дней непривычно мало людей. Все понимают: каждая следующая встреча с хищником может иметь куда более неприятные последствия.

«Открываю я этот сеновал, а на меня смотрит лиса». Почему живут в страхе жители Ивацевичского района?-16

«Открываю я этот сеновал, а на меня смотрит лиса». Почему живут в страхе жители Ивацевичского района?-18

# Дикие животные # общество # Екатерина Живеневич # Пётр Бутрим # Фотофакт

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