В Гродно завершено расследование уголовного дела по факту смерти 22-летнего слесаря

Новости Беларуси. В Гродно завершено расследование дела о нарушении правил охраны труда, что повлекло смерть рабочего.

Как сообщает УСК по Гродненской области, 23 мая в Сморгони во время ремонта конвейера на территории организации 22-летний слесарь по ремонту и обслуживанию оборудования получил несовместимые с жизнью травмы.

В отношении 43-летнего инженера-механика регионального деревообрабатывающего предприятия было возбуждено уголовное дело. Установлено, что мужчина допустил нарушение правил охраны труда и техники безопасности, что по неосторожности повлекло смерть слесаря.