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В Гродно завершено расследование уголовного дела по факту смерти 22-летнего слесаря

11 ноября 2019 11:33
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Новости Беларуси. В Гродно завершено расследование дела о нарушении правил охраны труда, что повлекло смерть рабочего. 

Как сообщает УСК по Гродненской области, 23 мая в Сморгони во время ремонта конвейера на территории организации 22-летний слесарь по ремонту и обслуживанию оборудования получил несовместимые с жизнью травмы. 

В отношении 43-летнего инженера-механика регионального деревообрабатывающего предприятия было возбуждено уголовное дело. Установлено, что мужчина допустил нарушение правил охраны труда и техники безопасности, что по неосторожности повлекло смерть слесаря. 

В Гродно завершено расследование уголовного дела по факту смерти 22-летнего слесаря-1

Фото: УСК по Гродненской области 

Место происшествия осмотрено, получены результаты судмедэкспертизы, допрошены работники организации. Изъята необходимая документация. Отмечается, что работники не раз нарушали внутренние инструкции.

Директору предприятия внесено представление об устранении нарушений закона, причин и условий, способствовавших совершению преступления.

Инженеру-механику предъявлено обвинение. Мужчина отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении. 

Уголовное дело передано прокурору. 

Осенью 2019 года в Смолевичах от удара током погиб 36-летний электромонтажник.

Он ремонтировал оборудование в кабельном колодце – подробнее здесь

# Гибель рабочего # происшествия

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