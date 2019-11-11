Пропавшая в Минске 6-летняя девочка найдена

Новости Беларуси. Пропавшая в Минске девочка найдена.
По информации Следственного комитета, сообщение об исчезновении 6-летнего ребенка поступило утром 11 ноября. Было установлено, что девочка около 09:30 утра вышла из учебного класса, покинула школу и ушла в неизвестном направлении.
На место происшествия выбывала следственно-оперативная группа.
Личные вещи ребенка были осмотрены, изучены записи камер видеонаблюдения, опрошены работники школы.
Местонахождение девочки было установлено. Сейчас ребенок находится по месту своего жительства.