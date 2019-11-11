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Пропавшая в Минске 6-летняя девочка найдена

11 ноября 2019 11:04
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Новости Беларуси. Пропавшая в Минске девочка найдена.  

По информации Следственного комитета, сообщение об исчезновении 6-летнего ребенка поступило утром 11 ноября. Было установлено, что девочка около 09:30 утра вышла из учебного класса, покинула школу и ушла в неизвестном направлении.  

На место происшествия выбывала следственно-оперативная группа.  

Личные вещи ребенка были осмотрены, изучены записи камер видеонаблюдения, опрошены работники школы.  

Местонахождение девочки было установлено. Сейчас ребенок находится по месту своего жительства.  

# Пропавшие люди # происшествия

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