В Дрогичине двое мотоциклистов пытались скрыться от сотрудников ГАИ

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, на улице Октябрьской правоохранители подали сигнал об остановке двум мотоциклистам. Вместо остановки водители увеличили скорость.

Новости Беларуси. 8 июля около половины одиннадцатого вечера в Дрогичине от сотрудников ГАИ пытались скрыться мотоциклисты.

В ходе преследования сотрудники ГАИ через громкоговорящее устройство убеждали нарушителей прекратить попытки скрыться. В какой-то момент мотоциклисты всё-таки остановились, но затем бросили свои транспортные средства и начали убегать. Водителей догнали и задержали.

Выяснилось, что одним из мотоциклов управлял 18-летний бесправник. Вторым мотоциклистом оказался 20-летний житель района, который пытался скрыться вместе с другом «за компанию». Оба нарушителя привлечены к административной ответственности.