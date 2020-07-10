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В Дрогичине двое мотоциклистов пытались скрыться от сотрудников ГАИ

10 июля 2020 09:05
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Новости Беларуси. 8 июля около половины одиннадцатого вечера в Дрогичине от сотрудников ГАИ пытались скрыться мотоциклисты.

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, на улице Октябрьской правоохранители подали сигнал об остановке двум мотоциклистам. Вместо остановки водители увеличили скорость.

В Дрогичине двое мотоциклистов пытались скрыться от сотрудников ГАИ-1

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома 

В ходе преследования сотрудники ГАИ через громкоговорящее устройство убеждали нарушителей прекратить попытки скрыться. В какой-то момент мотоциклисты всё-таки остановились, но затем бросили свои транспортные средства и начали убегать. Водителей догнали и задержали.

Выяснилось, что одним из мотоциклов управлял 18-летний бесправник. Вторым мотоциклистом оказался 20-летний житель района, который пытался скрыться вместе с другом «за компанию». Оба нарушителя привлечены к административной ответственности.

На неделе милицейская погоня случилась в Витебске. Водитель пытался скрыться, а затем заперся в машине – здесь подробности.

# Милицейская погоня # происшествия

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