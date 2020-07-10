На белорусско-российской границе задержана фура-двойник

Новости Беларуси. Машина-двойник задержана на белорусско-российской границе. Об этом сообщили в Таможенном комитете Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Речь идёт о грузовике, который незаконно перевозил фрукты и зелень на сумму 50 тысяч рублей. Авто принадлежало российской фирме и якобы следовало из Германии.