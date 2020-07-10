На белорусско-российской границе задержана фура-двойник

Новости Беларуси. Машина-двойник задержана на белорусско-российской границе. Об этом сообщили в Таможенном комитете Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Машина-двойник задержана на белорусско-российской границе. Об этом сообщили в Таможенном комитете Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Речь идёт о грузовике, который незаконно перевозил фрукты и зелень на сумму 50 тысяч рублей. Авто принадлежало российской фирме и якобы следовало из Германии.
Водитель транспортного средства по документам вез кабельные лотки. Впрочем, накладные (а также свидетельство о регистрации грузовика и таможенная пломба) оказались поддельными. Они, как выяснилось позже, принадлежали другому авто, которое действительно следовало транзитом через Беларусь из Германии в Россию.
Автомобиль задержан. На денежные средства перевозчика наложен арест. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.