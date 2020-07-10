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В Могилёве спасатели доставали из колодца 11-летнего ребёнка

10 июля 2020 06:20
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Новости Беларуси. 9 июля в Могилёве ребёнок упал в канализационный колодец глубиной 4 м.

По сведениям Могилёвского ОУМЧС, информация о пострадавшем поступила примерно в полшестого вечера. Прибывшие спасатели подняли 11-летнего ребёнка наверх и передали медикам.

В Могилёве спасатели доставали из колодца 11-летнего ребёнка -1

Фото: Могилёвское ОУМЧС 

Спасённый с ушибом поясничной области спины и ссадинами был доставлен в больницу. После осмотра ребёнка отпустили домой.

В Могилёве спасатели доставали из колодца 11-летнего ребёнка -4

Фото: Могилёвское ОУМЧС 

На прошлой неделе помощь спасателей потребовалась другому несовершеннолетнему.

В Гомеле мальчик просунул голову между прутьями забора и застрял – здесь подробности.

# Спасение # происшествия

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