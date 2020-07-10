В Могилёве спасатели доставали из колодца 11-летнего ребёнка

Новости Беларуси. 9 июля в Могилёве ребёнок упал в канализационный колодец глубиной 4 м.

По сведениям Могилёвского ОУМЧС, информация о пострадавшем поступила примерно в полшестого вечера. Прибывшие спасатели подняли 11-летнего ребёнка наверх и передали медикам.