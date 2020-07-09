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В Витебске водитель Dodge пытался скрыться, а потом заперся в машине

09 июля 2020 06:51
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Новости Беларуси. 8 июля примерно в два часа ночи в Витебске был задержан пьяный водитель.

Как сообщает МВД Беларуси, инспекторы ГАИ обратили внимание на Dodge Caravan, который двигался по улице Лазо. Правоохранители подали сигнал об остановке, но водитель попытался скрыться.

Сотрудники ГАИ последовали за нарушителем. Вскоре машина остановилась, однако водитель отказался выходить из транспортного средства, перебрался на пассажирское сиденье и закрылся.

Правоохранители разбили стекло двери и открыли автомобиль. Нарушитель был задержан и доставлен на медосвидетельствование. В выдыхаемом воздухе мужчины содержалось более 2 промилле алкоголя. Водитель признал вину, на его машину наложен арест.

На прошлой неделе в Бобруйске водитель Subaru пытался скрыться от правоохранителей.

Погоня закончилась столкновением с милицейским автомобилем – подробнее здесь.

# Милицейская погоня # происшествия

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