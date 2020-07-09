Прямой эфир

Мотоцикл и автомобиль Kia столкнулись на перекрёстке улиц Пономаренко и Бельского

09 июля 2020 15:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Авария произошла на перекрестке улиц Пономаренко и Бельского, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Мотоцикл и автомобиль Kia столкнулись на перекрёстке улиц Пономаренко и Бельского-1

Мотоцикл и автомобиль Kia столкнулись на перекрёстке улиц Пономаренко и Бельского-3

Водитель автомобиля Kia при выполнении разворота столкнулся с мотоциклом, который ехал попутно. Водителя двухколесного с травмами госпитализировали.

Мотоцикл и автомобиль Kia столкнулись на перекрёстке улиц Пономаренко и Бельского-6

Еще одно ДТП произошло на МКАД в районе улицы Франциска Скорины. Водитель Toyota не успел вовремя затормозить и совершил наезд на лося. Животное погибло, водитель не пострадал.

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Клецке мужчина едва не погиб из-за сигареты. В квартире произошёл пожар
09 июля 2020 15:06

В Клецке мужчина едва не погиб из-за сигареты. В квартире произошёл пожар

Уголовное дело об убийстве новорождённых в Житковичском районе передано в суд
09 июля 2020 13:03

Уголовное дело об убийстве новорождённых в Житковичском районе передано в суд

В Лунинецком районе парень привёл в лес знакомого и убил его
09 июля 2020 09:08

В Лунинецком районе парень привёл в лес знакомого и убил его