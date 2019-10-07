Прямой эфир

10 тонн соломы сгорело в Жлобине

07 октября 2019 08:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Жлобине горела солома, уничтожено 10 тонн.

По информации Гомельского ОУМЧС, 5 октября в 17:08 поступило сообщение о горении соломы в поле. Прибывшие на место сотрудники МЧС оперативно потушили пожар и спасли 80 тонн соломы.

В результате возгорания уничтожено 10 тонн сухой заготовки. Во время пожара никто не пострадал. Специалисты устанавливают обстоятельства происшествия. Рассматриваемая версия случивщегося – занесение постороннего источника зажигания неустановленным лицом.

Недавно в Дзержинском районе пожарные спасли 500 тонн соломы. Еще 5 тонн спасти не удалось (читать далее).

# Пожар # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске мотоцикл столкнулся с автомобилем Skoda
06 октября 2019 11:50

В Минске мотоцикл столкнулся с автомобилем Skoda

В больнице скончался 24-летний пассажир Peugeot, пострадавший в тройном ДТП на М1
06 октября 2019 11:33

В больнице скончался 24-летний пассажир Peugeot, пострадавший в тройном ДТП на М1

В Кореличском районе из-за неправильной сушки досок произошёл пожар
05 октября 2019 14:17

В Кореличском районе из-за неправильной сушки досок произошёл пожар