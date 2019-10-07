10 тонн соломы сгорело в Жлобине

Новости Беларуси. В Жлобине горела солома, уничтожено 10 тонн.

По информации Гомельского ОУМЧС, 5 октября в 17:08 поступило сообщение о горении соломы в поле. Прибывшие на место сотрудники МЧС оперативно потушили пожар и спасли 80 тонн соломы.

В результате возгорания уничтожено 10 тонн сухой заготовки. Во время пожара никто не пострадал. Специалисты устанавливают обстоятельства происшествия. Рассматриваемая версия случивщегося – занесение постороннего источника зажигания неустановленным лицом.