10 тонн соломы сгорело в Жлобине

Новости Беларуси. В Жлобине горела солома, уничтожено 10 тонн.
По информации Гомельского ОУМЧС, 5 октября в 17:08 поступило сообщение о горении соломы в поле. Прибывшие на место сотрудники МЧС оперативно потушили пожар и спасли 80 тонн соломы.
В результате возгорания уничтожено 10 тонн сухой заготовки. Во время пожара никто не пострадал. Специалисты устанавливают обстоятельства происшествия. Рассматриваемая версия случивщегося – занесение постороннего источника зажигания неустановленным лицом.
Недавно в Дзержинском районе пожарные спасли 500 тонн соломы. Еще 5 тонн спасти не удалось (читать далее).