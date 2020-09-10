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В Добрушском районе мужчина получил ожоги при заправке кислородных баллонов

10 сентября 2020 09:56
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Новости Беларуси. 9 сентября в Добрушском районе при заправке кислородных баллонов пострадал мужчина.

По сведениям Гомельского ОУМЧС, 62-летний гражданин заправлял кислородные баллоны на заправочной станции в посёлке Рассвет. В какой-то момент оборвался заправочный штуцер от вентиля баллона, после чего произошла вспышка газовоздушной смеси.

В Добрушском районе мужчина получил ожоги при заправке кислородных баллонов-1

Фото: Гомельское ОУМЧС 

Работники станции прекратили подачу кислорода и вызвали скорую. Мужчина с ожогами руки и лица был доставлен в больницу.

В Добрушском районе мужчина получил ожоги при заправке кислородных баллонов-4

Фото: Гомельское ОУМЧС 

По факту случившегося ведётся проверка. Технический процесс на заправочной станции нарушен не был.

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# Несчастный случай # происшествия

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