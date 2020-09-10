В Добрушском районе мужчина получил ожоги при заправке кислородных баллонов

Новости Беларуси. 9 сентября в Добрушском районе при заправке кислородных баллонов пострадал мужчина.
По сведениям Гомельского ОУМЧС, 62-летний гражданин заправлял кислородные баллоны на заправочной станции в посёлке Рассвет. В какой-то момент оборвался заправочный штуцер от вентиля баллона, после чего произошла вспышка газовоздушной смеси.
Работники станции прекратили подачу кислорода и вызвали скорую. Мужчина с ожогами руки и лица был доставлен в больницу.
По факту случившегося ведётся проверка. Технический процесс на заправочной станции нарушен не был.
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