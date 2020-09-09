В Ганцевичском районе Citroen съехал в кювет, погибла пассажирка

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 35-летний житель Барановичей за рулём Citroen двигался по трассе Р13. На 55 км дороги иномарка пошла на обгон, после чего оказалась на обочине, съехала в кювет и перевернулась.

В ДТП погибла 36-летняя пассажирка, её выбросило из машины. Жительница Ляховичей ехала на заднем сиденье и не была пристёгнута ремнём безопасности. Водитель и второй пассажир не пострадали.

К месту аварии выезжали СОГ и сотрудники ГАИ.