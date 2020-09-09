Прямой эфир

В Ганцевичском районе Citroen съехал в кювет, погибла пассажирка

09 сентября 2020 12:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 9 сентября около девяти утра в Ганцевичском районе случилась смертельная авария.

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 35-летний житель Барановичей за рулём Citroen двигался по трассе Р13. На 55 км дороги иномарка пошла на обгон, после чего оказалась на обочине, съехала в кювет и перевернулась.

В Ганцевичском районе Citroen съехал в кювет, погибла пассажирка -1

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома 

В ДТП погибла 36-летняя пассажирка, её выбросило из машины. Жительница Ляховичей ехала на заднем сиденье и не была пристёгнута ремнём безопасности. Водитель и второй пассажир не пострадали.

К месту аварии выезжали СОГ и сотрудники ГАИ.

На прошлой неделе в Пуховичском районе бесправник врезался в гараж. Один человек погиб, ещё трое – пострадали (здесь подробности). 

# Авария в Брестской области # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
Думала, нельзя дважды войти в одну реку. Точнее, в лес. Оказалось, можно. История женщины, которая пошла в лес и пропала
08 сентября 2020 20:52

Думала, нельзя дважды войти в одну реку. Точнее, в лес. Оказалось, можно. История женщины, которая пошла в лес и пропала

В Логойском районе столкнулись Peugeot и маршрутка. Один человек погиб, возбуждено уголовное дело
08 сентября 2020 14:14

В Логойском районе столкнулись Peugeot и маршрутка. Один человек погиб, возбуждено уголовное дело

За сутки спасатели 14 раз выезжали на поиски потерявшихся в лесу
08 сентября 2020 12:30

За сутки спасатели 14 раз выезжали на поиски потерявшихся в лесу