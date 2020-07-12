В Могилёвской области два ребёнка пострадали от удара током

Новости Беларуси. В Могилёвской области за сутки двое несовершеннолетних получили ожоги из-за удара током.

По сведениям МЧС Беларуси, 11 июля примерно в 17:50 спасателям сообщили о госпитализации 14-летнего мальчика.

В Осиповичах ребёнок получил удар током из-за неосторожного обращения с рыболовной удочкой под ЛЭП на территории ж/д станции «Юбилейная»

Второй случай произошёл около десяти вечера. 6-летняя девочка прикоснулась к оголённому проводу у себя дома в деревне Симгоровичи Бобруйского района. Несовершеннолетняя получила ожоги и была доставлена в больницу.

В прошлом месяце в Есльске пострадал мальчик.