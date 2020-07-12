Прямой эфир

В Могилёвской области два ребёнка пострадали от удара током

12 июля 2020 07:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Могилёвской области за сутки двое несовершеннолетних получили ожоги из-за удара током.

По сведениям МЧС Беларуси, 11 июля примерно в 17:50 спасателям сообщили о госпитализации 14-летнего мальчика.

В Осиповичах ребёнок получил удар током из-за неосторожного обращения с рыболовной удочкой под ЛЭП на территории ж/д станции «Юбилейная»

Второй случай произошёл около десяти вечера. 6-летняя девочка прикоснулась к оголённому проводу у себя дома в деревне Симгоровичи Бобруйского района. Несовершеннолетняя получила ожоги и была доставлена в больницу.

В прошлом месяце в Есльске пострадал мальчик.

Когда ребёнок бросал в костёр игрушку, на нём загорелась одежда (подробнее здесь).

# Несчастный случай # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
В Речице тонувшую в Днепре пенсионерку спасли очевидец и работники ОСВОД
11 июля 2020 08:10

В Речице тонувшую в Днепре пенсионерку спасли очевидец и работники ОСВОД

В Гродно пассажир выпал из ехавшего Fiat на дорогу и погиб
11 июля 2020 06:22

В Гродно пассажир выпал из ехавшего Fiat на дорогу и погиб

С начала купального сезона в Минске в запрещённых местах утонули 6 человек
10 июля 2020 21:18

С начала купального сезона в Минске в запрещённых местах утонули 6 человек