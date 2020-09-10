На пожаре в Браславском районе погиб хозяин дома

Новости Беларуси. 9 сентября около семи вечера в деревне Дубровка Браславского района на пожаре погиб мужчина.

По сведениям Витебского ОУМЧС, к моменту прибытия спасателей дом горел открытым пламенем, обрушились кровля и потолочное перекрытие. Также огонь перекинулся на расположенный возле дома сарай.