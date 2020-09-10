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На пожаре в Браславском районе погиб хозяин дома

10 сентября 2020 06:35
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Новости Беларуси. 9 сентября около семи вечера в деревне Дубровка Браславского района на пожаре погиб мужчина.

По сведениям Витебского ОУМЧС, к моменту прибытия спасателей дом горел открытым пламенем, обрушились кровля и потолочное перекрытие. Также огонь перекинулся на расположенный возле дома сарай.

На пожаре в Браславском районе погиб хозяин дома -1

Фото: МЧС Беларуси 

Во время тушения пожара подразделения МЧС обнаружили на полу в комнате тело 62-летнего хозяина жилья. Известно, что мужчина проживал один.  

На пожаре в Браславском районе погиб хозяин дома -4

Фото: МЧС Беларуси 

Пожар потушен. Уничтожены кровля, потолочное перекрытие, имущество, повреждены стены, сгорел сарай. Причина загорания выясняется, рассматривается версия неосторожности при курении.

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# Пожар # происшествия

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