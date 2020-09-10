На пожаре в Браславском районе погиб хозяин дома
Новости Беларуси. 9 сентября около семи вечера в деревне Дубровка Браславского района на пожаре погиб мужчина.
По сведениям Витебского ОУМЧС, к моменту прибытия спасателей дом горел открытым пламенем, обрушились кровля и потолочное перекрытие. Также огонь перекинулся на расположенный возле дома сарай.
Во время тушения пожара подразделения МЧС обнаружили на полу в комнате тело 62-летнего хозяина жилья. Известно, что мужчина проживал один.
Пожар потушен. Уничтожены кровля, потолочное перекрытие, имущество, повреждены стены, сгорел сарай. Причина загорания выясняется, рассматривается версия неосторожности при курении.
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