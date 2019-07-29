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В Добрушском районе мотоциклист съехал в кювет. 23-летняя пассажирка в реанимации

29 июля 2019 13:19
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Новости Беларуси. 28 июля около четырёх часов ночи в деревне Рассвет Добрушского района в аварии пострадала молодая девушка.

Как сообщает УГАИ УВД Гомельского облисполкома, 23-летняя гражданка попросила своего 37-летнего знакомого съездить на АЗС вблизи Добруша для покупки алкоголя. Мужчина согласился и взял девушку с собой.

В Добрушском районе мотоциклист съехал в кювет. 23-летняя пассажирка в реанимации-1

Фото: УГАИ УВД Гомельского облисполкома

Двигаясь на мотоцикле Kawasaki, водитель выбрал неправильную скорость на закруглении дороги и наехал на опору дорожного знака. Транспортное средство оказалось в кювете.

Пассажирка получила травмы и была доставлена в реанимацию.

В Добрушском районе мотоциклист съехал в кювет. 23-летняя пассажирка в реанимации-4

Фото: УГАИ УВД Гомельского облисполкома

Уточняется, что мужчина был лишён водительского удостоверения в 2017 году за вождение в нетрезвом виде. Также он 79 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

Несколько недель назад в Ветковском районе произошла авария с участием мотоцикла.

Мотоциклист наехал на палку – здесь подробности.

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