В Борисовском районе житель Хотимска погиб под колёсами поезда

Новости Беларуси. 29 июля примерно в полтретьего ночи житель Хотимска Могилёвской области попал под поезд.

Как сообщает МВД Беларуси в Twitter-аккаунте, несчастный случай произошёл на перегоне Новосады – Борисов. 51-летний мужчина попал под состав и получил смертельные травмы.

По предварительным данным, мужчина пропускал товарняк сообщением «Орша – Минск», но стоял слишком близко к путям.

Недавно под поезд попал житель Борисова.