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В Борисовском районе житель Хотимска погиб под колёсами поезда

29 июля 2019 10:05
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Новости Беларуси. 29 июля примерно в полтретьего ночи житель Хотимска Могилёвской области попал под поезд.

Как сообщает МВД Беларуси в Twitter-аккаунте, несчастный случай произошёл на перегоне Новосады – Борисов. 51-летний мужчина попал под состав и получил смертельные травмы.

По предварительным данным, мужчина пропускал товарняк сообщением «Орша – Минск», но стоял слишком близко к путям.

Недавно под поезд попал житель Борисова.

Мужчина вышел на пути перед движущимся составом – подробности здесь.

# Несчастный случай # происшествия

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