В Шкловском районе 7-летний мальчик выбежал на дорогу перед машиной
Новости Беларуси. 27 июля примерно в одиннадцать утра в Шкловском районе ВАЗ сбил ребёнка.
Как сообщает ГАИ УВД Могилёвского облисполкома, 38-летний житель Могилёва ехал на «жигулях» по трассе Р76. На 67 км дороги неподалёку от деревни Барсуки перед машиной на проезжую часть выбежал 7-летний мальчик.
Фото: ГАИ УВД Могилёвского облисполкома
Пострадавший получил множественные травмы и был госпитализирован.
По факту аварии ведётся проверка.
Чуть больше недели назад в Мозыре Volkswagen наехал на 5-летнюю девочку.
Ребёнок выбежал на дорогу – подробнее здесь.