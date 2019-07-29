В Шкловском районе 7-летний мальчик выбежал на дорогу перед машиной

Новости Беларуси. 27 июля примерно в одиннадцать утра в Шкловском районе ВАЗ сбил ребёнка.

Как сообщает ГАИ УВД Могилёвского облисполкома, 38-летний житель Могилёва ехал на «жигулях» по трассе Р76. На 67 км дороги неподалёку от деревни Барсуки перед машиной на проезжую часть выбежал 7-летний мальчик.