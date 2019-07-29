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В Шкловском районе 7-летний мальчик выбежал на дорогу перед машиной

29 июля 2019 11:19
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Новости Беларуси. 27 июля примерно в одиннадцать утра в Шкловском районе ВАЗ сбил ребёнка.

Как сообщает ГАИ УВД Могилёвского облисполкома, 38-летний житель Могилёва ехал на «жигулях» по трассе Р76. На 67 км дороги неподалёку от деревни Барсуки перед машиной на проезжую часть выбежал 7-летний мальчик.

В Шкловском районе 7-летний мальчик выбежал на дорогу перед машиной-1

Фото: ГАИ УВД Могилёвского облисполкома

Пострадавший получил множественные травмы и был госпитализирован.

По факту аварии ведётся проверка.

Чуть больше недели назад в Мозыре Volkswagen наехал на 5-летнюю девочку.

Ребёнок выбежал на дорогу – подробнее здесь.

# Авария в Могилевской области # происшествия

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