В Островецком районе под колёсами Volkswagen погиб велосипедист
Новости Беларуси. 28 июля около одиннадцати часов ночи в Островецком районе произошёл наезд на велосипедиста.
Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, 54-летний водитель Volkswagen ехал от друзей к себе домой в Вильнюс. На трассе Р45 неподалёку от деревни Котловка иномарка сбила ехавшего впереди на велосипеде местного жителя.
Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома
44-летний велосипедист погиб на месте. Житель Литвы пояснил, что не сумел вовремя заметить велосипедиста из-за того, что забыл переключить ближний свет фар на дальний.
Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома
Отмечается, что велосипед был оборудован катафотами (световозвращателями). Ехавший на нём мужчина был нетрезв.
Ведётся расследование.
На прошлой неделе в Берёзовском районе 11-летнего велосипедиста сбил тепловоз.
Мальчик был госпитализирован в тяжёлом состоянии – подробнее здесь.