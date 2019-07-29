В Островецком районе под колёсами Volkswagen погиб велосипедист

Новости Беларуси. 28 июля около одиннадцати часов ночи в Островецком районе произошёл наезд на велосипедиста.

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, 54-летний водитель Volkswagen ехал от друзей к себе домой в Вильнюс. На трассе Р45 неподалёку от деревни Котловка иномарка сбила ехавшего впереди на велосипеде местного жителя.