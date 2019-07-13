Прямой эфир

В Ветковском районе 18-летний мотоциклист наехал на палку и упал

13 июля 2019 10:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 11 июля в Ветковском районе около десяти часов вечера 18-летний мотоциклист наехал на палку и упал.

Как сообщает ГАИ УВД Гомельского облисполкома, молодой человек ехал по дороге д. Неглюбка – д. Лядо на мотоцикле «Иж Планета-3». В какой-то момент под колёсами транспортного средства оказалась палка. Водитель потерял управление, выехал на правую обочину и упал.

В Ветковском районе 18-летний мотоциклист наехал на палку и упал-1

Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома

На следующий день парень обратился в больницу, где после осмотра был госпитализирован в хирургическое отделение. О случившемся ДТП юноша не сообщил сотрудникам ГАИ.

Отмечается, что парень никогда не получал водительское удостоверение.

Ещё одна авария с участием мотоциклиста случилась в Добрушском районе.

42-летний водитель мотоцикла врезался в ограждение моста – подробнее здесь.

# Гибель мотоциклиста в Беларуси. Аварии с участием мотоциклов, байков # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
В Быховском районе поезд врезался в Nissan. Водитель иномарки погиб
13 июля 2019 09:00

В Быховском районе поезд врезался в Nissan. Водитель иномарки погиб

Мужчина оставил коробку с котятами на три дня в камере хранения магазина
12 июля 2019 17:49

Мужчина оставил коробку с котятами на три дня в камере хранения магазина

В Гомельском районе мужчина нашёл гранату и принёс домой
12 июля 2019 14:14

В Гомельском районе мужчина нашёл гранату и принёс домой