В Ветковском районе 18-летний мотоциклист наехал на палку и упал

Как сообщает ГАИ УВД Гомельского облисполкома, молодой человек ехал по дороге д. Неглюбка – д. Лядо на мотоцикле «Иж Планета-3». В какой-то момент под колёсами транспортного средства оказалась палка. Водитель потерял управление, выехал на правую обочину и упал.

Новости Беларуси. 11 июля в Ветковском районе около десяти часов вечера 18-летний мотоциклист наехал на палку и упал.

На следующий день парень обратился в больницу, где после осмотра был госпитализирован в хирургическое отделение. О случившемся ДТП юноша не сообщил сотрудникам ГАИ.

Отмечается, что парень никогда не получал водительское удостоверение.

Ещё одна авария с участием мотоциклиста случилась в Добрушском районе.