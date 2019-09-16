В Минске мужчина убил знакомую и свёл счёты с жизнью

Новости Беларуси. Вечером 15 сентября в Минске мужчина убил свою знакомую, а затем покончил с собой.

Как сообщает Следственный комитет, 59-летний мужчина находился в одной из квартир дома по улице Рафиева вместе со своей знакомой. В какой-то момент гражданин задушил 46-летнюю женщину, затем написал об этом родственникам и свёл счёты с жизнью.

Родственники погибшего обратились в милицию. Прибывшие правоохранители обнаружили тела мужчины и женщины. Было возбуждено уголовное дело.

Место происшествия осмотрено, допрошены свидетели. Устанавливаются причины и обстоятельства случившегося. Назначено проведение ряда экспертиз.

Расследование уголовного дела продолжается.