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В Минске мужчина убил знакомую и свёл счёты с жизнью

16 сентября 2019 13:44
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Новости Беларуси. Вечером 15 сентября в Минске мужчина убил свою знакомую, а затем покончил с собой.

Как сообщает Следственный комитет, 59-летний мужчина находился в одной из квартир дома по улице Рафиева вместе со своей знакомой. В какой-то момент гражданин задушил 46-летнюю женщину, затем написал об этом родственникам и свёл счёты с жизнью.

Родственники погибшего обратились в милицию. Прибывшие правоохранители обнаружили тела мужчины и женщины. Было возбуждено уголовное дело.

Место происшествия осмотрено, допрошены свидетели. Устанавливаются причины и обстоятельства случившегося. Назначено проведение ряда экспертиз.

Расследование уголовного дела продолжается.

# Убийство # происшествия

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