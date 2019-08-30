В Барановичах четверо парней избили и ограбили 31-летнего мужчину

Мужчина пояснил, что молодые парни нанесли ему удары палкой, отняли сумку и мобильный телефон. Пострадавший назвал приметы злоумышленников.

По информации МВД Беларуси, о правонарушении в милицию сообщила местная жительница, которая видела происходившее. Прибывшие правоохранители выяснили, что потерпевшим оказался 31-летний житель Кобрина.

Новости Беларуси. 29 августа примерно в пять часов утра в Барановичах четверо парней избили и ограбили мужчину.

В нескольких метрах от места происшествия были задержаны 16-летний и 21-летний юноши. Через несколько часов были установлены ещё двое подозреваемых – 21-летние жители Барановичей. При виде милиционеров они попытались сбежать, но им это не удалось. Задержанные водворены в ИВС.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж».

Месяцем ранее в Волковысском районе школьник избил мужчину до потери сознания.