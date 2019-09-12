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В Добруше 28-летний мотоциклист врезался в Volkswagen

12 сентября 2019 14:51
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Новости Беларуси. 11 сентября около часа дня в Добруше мотоциклист столкнулся с иномаркой.

Как сообщает ГАИ УВД Гомельского облисполкома, 28-летний мужчина ехал на мотоцикле Suzuki по улице Князя Паскевича в сторону улицы Интернациональной.

В Добруше 28-летний мотоциклист врезался в Volkswagen-1

Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома

В какой-то момент мотоциклист пошёл на обгон, выехав на встречную полосу, и врезался в Volkswagen Polo. Перед аварией 32-летняя водитель автомобиля выезжала со второстепенной дороги.

В Добруше 28-летний мотоциклист врезался в Volkswagen-4

Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома

В ДТП пострадал мотоциклист, он был доставлен в больницу.

Летом 2019 года в Молодечненском районе столкнулись мотоцикл и мотоблок.

Оба водителя были осмотрены медработниками и отпущены домой – подробнее здесь.

# Гибель мотоциклиста в Беларуси. Аварии с участием мотоциклов, байков # происшествия

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