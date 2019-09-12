В Добруше 28-летний мотоциклист врезался в Volkswagen

Новости Беларуси. 11 сентября около часа дня в Добруше мотоциклист столкнулся с иномаркой. Как сообщает ГАИ УВД Гомельского облисполкома, 28-летний мужчина ехал на мотоцикле Suzuki по улице Князя Паскевича в сторону улицы Интернациональной.

Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома

В какой-то момент мотоциклист пошёл на обгон, выехав на встречную полосу, и врезался в Volkswagen Polo. Перед аварией 32-летняя водитель автомобиля выезжала со второстепенной дороги.

Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома