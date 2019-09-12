В Добруше 28-летний мотоциклист врезался в Volkswagen

Новости Беларуси. 11 сентября около часа дня в Добруше мотоциклист столкнулся с иномаркой.
Как сообщает ГАИ УВД Гомельского облисполкома, 28-летний мужчина ехал на мотоцикле Suzuki по улице Князя Паскевича в сторону улицы Интернациональной.
Новости Беларуси. 11 сентября около часа дня в Добруше мотоциклист столкнулся с иномаркой.
Как сообщает ГАИ УВД Гомельского облисполкома, 28-летний мужчина ехал на мотоцикле Suzuki по улице Князя Паскевича в сторону улицы Интернациональной.
Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома
В какой-то момент мотоциклист пошёл на обгон, выехав на встречную полосу, и врезался в Volkswagen Polo. Перед аварией 32-летняя водитель автомобиля выезжала со второстепенной дороги.
Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома
В ДТП пострадал мотоциклист, он был доставлен в больницу.
Летом 2019 года в Молодечненском районе столкнулись мотоцикл и мотоблок.
Оба водителя были осмотрены медработниками и отпущены домой – подробнее здесь.