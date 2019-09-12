В Полоцком районе в лобовом ДТП пострадал водитель

Новости Беларуси. В Полоцком районе в результате лобового ДТП пострадал водитель легкового автомобиля.

По информации УВД Витебского облисполкома, вечером 11 сентября рядом с деревней Заскорки водитель Volkswagen на закруглении дороги не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там легковушка врезалась в «УАЗ».