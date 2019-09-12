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В Полоцком районе в лобовом ДТП пострадал водитель

12 сентября 2019 10:25
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Новости Беларуси. В Полоцком районе в результате лобового ДТП пострадал водитель легкового автомобиля.

По информации УВД Витебского облисполкома, вечером 11 сентября рядом с деревней Заскорки водитель Volkswagen на закруглении дороги не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там легковушка врезалась в «УАЗ».

В Полоцком районе в лобовом ДТП пострадал водитель-1

Фото: УВД Витебского облисполкома

В результате ДТП водитель легкового автомобиля получил травмы и был госпитализирован в Новополоцкую центральную районную больницу. Специалисты проводят проверку по факту ДТП.

Накануне в Миорском районе водитель автоцистерны не справился с управлением. Автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся (читать далее).  

# Авария в Витебской области # происшествия

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