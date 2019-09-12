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Площадь лесного пожара в Столинском районе увеличилась до 90 га

12 сентября 2019 10:43
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Новости Беларуси. Площадь лесного пожара в Столинском районе увеличилась до 90 га. К тушению приступила авиация. Задействованы два вертолета МЧС Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Площадь лесного пожара в Столинском районе увеличилась до 90 га-1

Для мониторинга и оценки обстановки работает самолет АН-2. На земле борьбу со стихией ведут почти 90 человек. Возгорание на территории Полесского лесхоза обнаружили еще 10 сентября во время облета территории. Когда на место прибыли представители лесничества, выяснилось, что горит 3 гектара леса.

Площадь лесного пожара в Столинском районе увеличилась до 90 га-4

Тушение затруднено отсутствием подъездных путей и заболоченной местностью.

Площадь лесного пожара в Столинском районе увеличилась до 90 га-7

# Пожар # происшествия # Фотофакт

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