Новости Беларуси. Площадь лесного пожара в Столинском районе увеличилась до 90 га. К тушению приступила авиация. Задействованы два вертолета МЧС Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для мониторинга и оценки обстановки работает самолет АН-2. На земле борьбу со стихией ведут почти 90 человек. Возгорание на территории Полесского лесхоза обнаружили еще 10 сентября во время облета территории. Когда на место прибыли представители лесничества, выяснилось, что горит 3 гектара леса.