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В деревне Озеричино водитель насмерть сбил женщину и ее 7-летнего внука, 1,5-годовалая внучка не пострадала

29 августа 2016 14:26
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Новости Беларуси. Ужасная трагедия в Пуховичском районе. 7-летний мальчик и его бабушка погибли под колесами легковушки в деревне Озеричино.

Вероятный виновник аварии – 34-летний минчанин, который превысил скорость. На гравии машину вынесло с дороги на обочину, где в тот момент были пешеходы. Рядом с мальчиком и бабушкой находилась полуторагодовалая девочка. К счастью она не пострадала.

Предварительно водитель находился в нетрезвом состоянии. Мужчина задержан, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# происшествия # Авария

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