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Под Пуховичами пьяный водитель насмерть сбил бабушку и ее 7-летнего внука

29 августа 2016 14:00
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Новости Беларуси. За рулем Citroen находился пьяный водитель. Мужчина не справился с управлением, выехал на обочину, где сбил 53-летнюю женщину и ее семилетнего внука.

Ребенок скончался на месте происшествия. Его бабушка, не приходя в сознание, умерла по дороге в больницу.

Татьяна Белоног, официальный представитель УСК по Минской области:
В ходе проведения неотложных следственных действий, осмотра места происшествия, допросов очевидцев предварительно установлено, что мужчина находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. В отношении водителя Citroen возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Подозреваемый задержан и находится в изоляторе временного содержания. С ним работают следователи.

# происшествия # Авария в Минской области # Татьяна Белоног

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