В день матча «БАТЭ» – «Црвена Звезда» в Борисове задержали 14 иностранных болельщиков

Новости Беларуси. 23 ноября в девять часов вечера на стадионе «Борисов-Арена» прошел футбольный матч между командами «БАТЭ» (Борисов) – «Црвена Звезда» (Белград).

По информации УВД Миноблисполкома, на игре присутствовали футбольные болельщики клубов «БАТЭ», «Црвена Звезда», «Спартак». До и во время матча были задержаны 14 иностранных граждан. В их отношении были составлены 20 административных протоколов за мелкое хулиганство, распитие спиртных напитков или появление в нетрезвом виде в общественном месте, неповиновение законному распоряжению должностного лица при исполнении служебных обязанностей.

Как сообщает БЕЛТА, днем в день матча в центре Борисова у кафе подрались футбольные болельщики. 11 человек были доставлены в РОВД. Они находились в нетрезвом состоянии.

По информации правоохранителей, угрозы общественной безопасности и других правонарушений, которые были связаны с проведением футбольной встречи, не было.