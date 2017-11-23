Из-за льда на лобовом стекле водитель легковушки сбил женщину на пешеходном переходе на Червякова

Новости Беларуси. Рано утром 23 ноября на пересечении улиц Червякова и Веры Слуцкой водитель Opel не заметил женщину на «зебре», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Пешеход угодила под колеса. Она в больнице. У самого же виновника ДТП в момент аварии не было расчищено лобовое стекло от наледи.