Из-за льда на лобовом стекле водитель легковушки сбил женщину на пешеходном переходе на Червякова

Новости Беларуси. Рано утром 23 ноября на пересечении улиц Червякова и Веры Слуцкой водитель Opel не заметил женщину на «зебре», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Рано утром 23 ноября на пересечении улиц Червякова и Веры Слуцкой водитель Opel не заметил женщину на «зебре», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Пешеход угодила под колеса. Она в больнице. У самого же виновника ДТП в момент аварии не было расчищено лобовое стекло от наледи.
Анастасия Редько, старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Центрального РУВД:
Госавтоинспекция напоминает владельцам: особенно при ухудшении погодных условий необходимо проверить техническое состояние автомобиля убедиться в том, что он очищен и готов ехать.