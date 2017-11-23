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Из-за льда на лобовом стекле водитель легковушки сбил женщину на пешеходном переходе на Червякова

23 ноября 2017 20:53
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Новости Беларуси. Рано утром 23 ноября на пересечении улиц Червякова и Веры Слуцкой водитель Opel не заметил женщину на «зебре», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Из-за льда на лобовом стекле водитель легковушки сбил женщину на пешеходном переходе на Червякова-1

Пешеход угодила под колеса. Она в больнице. У самого же виновника ДТП в момент аварии не было расчищено лобовое стекло от наледи.

Из-за льда на лобовом стекле водитель легковушки сбил женщину на пешеходном переходе на Червякова-4

Анастасия Редько, старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Центрального РУВД:
Госавтоинспекция напоминает владельцам: особенно при ухудшении погодных условий необходимо проверить техническое состояние автомобиля убедиться в том, что он очищен и готов ехать.

# происшествия # Авария в Минске # Фотофакт # Анастасия Редько

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