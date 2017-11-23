БАТЭ не смог обыграть «Црвену Звезду» на «Борисов-Арене»

БАТЭ в крайне важном для себя групповом поединке Лиги Европы принимал сербскую «Црвену Звезду».

Новости Беларуси. На «Борисов-Арене» только что закончился заключительный еврокубковый матч 2017 года, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Победа гостей однозначно выводила их в весеннюю стадию, но добывать ее футболисты из Белграда не особо стремились. Борисовчане в атаке также смотрелись весьма блекло.

В итоге финальный свисток норвежского рефери зафиксировал скучную нулевую ничью,

которая серьезно усложняет чемпионам Беларуси жизнь перед последним туром.

Для выхода в плей-офф БАТЭ нужно обыгрывать «Арсенал» и рассчитывать на ничью в матче «Црвена Звезда» – «Кельн».