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БАТЭ не смог обыграть «Црвену Звезду» на «Борисов-Арене»

23 ноября 2017 20:05
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Новости Беларуси. На «Борисов-Арене» только что закончился заключительный еврокубковый матч 2017 года, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

БАТЭ в крайне важном для себя групповом поединке Лиги Европы принимал сербскую «Црвену Звезду».

БАТЭ не смог обыграть «Црвену Звезду» на «Борисов-Арене»-1

Победа гостей однозначно выводила их в весеннюю стадию, но добывать ее футболисты из Белграда не особо стремились. Борисовчане в атаке также смотрелись весьма блекло.

В итоге финальный свисток норвежского рефери зафиксировал скучную нулевую ничью,

которая серьезно усложняет чемпионам Беларуси жизнь перед последним туром.

Для выхода в плей-офф БАТЭ нужно обыгрывать «Арсенал» и рассчитывать на ничью в матче «Црвена Звезда»  – «Кельн».

Драгун: «Сказать напрямую, что мы обыграем «Арсенал» в Лондоне – это с ума сойти» (подробности).

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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