Прямой эфир

В деле о попытке ограбления обменника в ТЦ «Счастье» в Минске поставлена точка

20 января 2015 07:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Финальная точка в громком деле. Следователи выяснили все обстоятельства захвата заложника в столичном торговом центре «Счастье», которое произошло минувшей осенью.

1 октября житель Гродненской области приехал в Минск, проник в пункт обмена валют и пытался похитить там около 250 млн белорусских рублей. Когда ему это не удалось, он взял в заложники сотрудницу банка.

Отпустить кассира и сдать оружие злоумышленника уговаривали почти три часа. В итоге бойцы спецпотряда «Алмаз» пошли на штурм. Девушку освободили, она не пострадала. А вот нападавший был ранен, позже он скончался в больнице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь:
Было установлено, что преступник неоднократно бывал в торговом центре и заранее готовился к совершенному преступлению. Была проведена баллистическая экспертиза пистолета и установлено, что это пневматический пистолет, по своей конструкции полностью идентичный боевому пистолету системы «Макарова».

# Ограбление # происшествия # Юлия Гончарова

Другие новости рубрики

Все новости
Взрыв у здания районного суда в Харькове: 14 человек пострадали
20 января 2015 07:05

Взрыв у здания районного суда в Харькове: 14 человек пострадали

В Старых Дорогах спасатель, находясь не на боевом дежурстве, спас пожилую женщину из огня
19 января 2015 13:55

В Старых Дорогах спасатель, находясь не на боевом дежурстве, спас пожилую женщину из огня

Гродно: взорвавшийся дезодорант разнес квартиру
19 января 2015 11:20

Гродно: взорвавшийся дезодорант разнес квартиру