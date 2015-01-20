В деле о попытке ограбления обменника в ТЦ «Счастье» в Минске поставлена точка

Новости Беларуси. Финальная точка в громком деле. Следователи выяснили все обстоятельства захвата заложника в столичном торговом центре «Счастье», которое произошло минувшей осенью.

1 октября житель Гродненской области приехал в Минск, проник в пункт обмена валют и пытался похитить там около 250 млн белорусских рублей. Когда ему это не удалось, он взял в заложники сотрудницу банка.

Отпустить кассира и сдать оружие злоумышленника уговаривали почти три часа. В итоге бойцы спецпотряда «Алмаз» пошли на штурм. Девушку освободили, она не пострадала. А вот нападавший был ранен, позже он скончался в больнице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь:

Было установлено, что преступник неоднократно бывал в торговом центре и заранее готовился к совершенному преступлению. Была проведена баллистическая экспертиза пистолета и установлено, что это пневматический пистолет, по своей конструкции полностью идентичный боевому пистолету системы «Макарова».