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В Минске неизвестный совершил разбойное нападение на пункт обмена валют

28 сентября 2020 11:02
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Новости Беларуси. 24 сентября около половины двенадцатого дня в Минске произошло разбойное нападение на пункт обмена валют.

Как сообщает Следственный комитет, неизвестный подошёл к одному из пунктов на территории Фрунзенского района. Когда кассир выходила на обед, нападавший приблизился к ней и, угрожая похожим на взрывное устройство предметом, потребовал отдать все деньги, которые есть в кассе.

В Минске неизвестный совершил разбойное нападение на пункт обмена валют -1

Фото: Следственный комитет 

Женщина забежала внутрь пункта обмена валют и нажала на тревожную кнопку, после этого неизвестный скрылся.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Следователи и правоохранители проводят следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия с целью установить личность мужчины.

Если вы знаете человека на фотографии, сообщите об этом в УСК по Минску по телефону 8 (017) 389 55 55.

Весной 2020 года в Минске был задержан мужчина, который обвинялся в разбойных нападениях. Жертвами были водители грузовиков – подробнее здесь.  

# Нападение # происшествия

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