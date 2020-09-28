В Минске неизвестный совершил разбойное нападение на пункт обмена валют

Как сообщает Следственный комитет, неизвестный подошёл к одному из пунктов на территории Фрунзенского района. Когда кассир выходила на обед, нападавший приблизился к ней и, угрожая похожим на взрывное устройство предметом, потребовал отдать все деньги, которые есть в кассе.

Новости Беларуси. 24 сентября около половины двенадцатого дня в Минске произошло разбойное нападение на пункт обмена валют.

Женщина забежала внутрь пункта обмена валют и нажала на тревожную кнопку, после этого неизвестный скрылся.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Следователи и правоохранители проводят следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия с целью установить личность мужчины.

Если вы знаете человека на фотографии, сообщите об этом в УСК по Минску по телефону 8 (017) 389 55 55.