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Взрыв у здания районного суда в Харькове: 14 человек пострадали

20 января 2015 07:05
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Новости Украины. В Харькове у здания районного суда произошел взрыв. По последним данным, пострадали 14 человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

Бомба была начинена поражающими элементами. Устройство сработало у входа в учреждение после заседания по делу радикала из националистической партии «Свобода», обвиняемого в незаконном хранении оружия.

Произошедшее уже квалифицировали как теракт. Это уже не первый взрыв в Харькове. Только за последние два месяца подобных инцидентов было зафиксировано около 10, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Теракт # Терроризм

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