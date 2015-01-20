Взрыв у здания районного суда в Харькове: 14 человек пострадали

Новости Украины. В Харькове у здания районного суда произошел взрыв. По последним данным, пострадали 14 человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

Бомба была начинена поражающими элементами. Устройство сработало у входа в учреждение после заседания по делу радикала из националистической партии «Свобода», обвиняемого в незаконном хранении оружия.

Произошедшее уже квалифицировали как теракт. Это уже не первый взрыв в Харькове. Только за последние два месяца подобных инцидентов было зафиксировано около 10, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.