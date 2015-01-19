Гродно: взорвавшийся дезодорант разнес квартиру

Новости Беларуси. Взрыв прогремел в спальне квартиры на втором этаже 9-этажного дома.

В тот вечер 41-летняя хозяйка квартиры и ее дети – 19-летняя студентка и 11-летний пятиклассник – проводили время в гостиной.

Мама утюжила белье, сын сидел за компьютером, дочь смотрела телевизор.

Пресс-служба Гродненского областного управления МЧС:

В спальне на комоде у зеркала стояла косметика. Рядом с нею у иконки в канун Крещения зажгли свечу. Никто не мог предположить, что постепенная разгерметизация баллончика и заполнение комнаты опасной смесью высокой концентрации в «дуэте» с огнём приведёт к непредсказуемым последствиям. Горения не произошло, однако взрывная волна выбила остекления двух оконных проемов и межкомнатную дверь.

Напомним, несколько лет назад беспечность привела к серьезным последствиям в Минске.

Молодой человек оставил возле включенной плиты баллончик с дезодорантом. Из-за увеличения температуры он взорвался, от чего загорелось полотенце и натяжной потолок.

Парень пытался самостоятельно справиться с огнем, в результате получил серьезные ожоги и его пришлось госпитализировать (смотрите видео).